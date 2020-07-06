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Центробанк Японии объявил о начале тестирования цифровой иены
12:29 06.07.2020 |
Банк Японии объявил о начале тестирования национальной цифровой валюты. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на отчет ведомства.
Согласно заявлению, на первом этапе тестирования банк намерен оценить возможность запуска монеты с технической точки зрения. BoJ рассмотрит надежность такого инструмента и его доступность широким слоям населения. В отчете банк ссылается на исследование Nikkei от 2018 года, согласно которому смартфоны имеются лишь у 65% жителей страны.
Помимо защиты цифровой валюты от несанкционированного доступа, ведомство изучит вопрос ее доступности в чрезвычайных ситуациях. Инструмент должен работать даже при отсутствии источников электропитания.
В ходе тестирования цифровой валюты BoJ намерен сотрудничать с центробанками других стран. Ведомство до сих пор не приняло решение об использовании блокчейна, объясняя это недостаточной пропускной способностью децентрализованных сетей.
«Свои плюсы и минусы есть как у централизованных, так и децентрализованных систем. Когда речь заходит о большом объеме транзакций в розничных продажах в развитых странах, лучше выбрать централизованную технологию. В ситуации, когда объем транзакций ограничен и главным приоритетом является надежность, стоит рассмотреть децентрализованный тип», - сказано в отчете.
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