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Справочный курс гривны 6 июля вырос на 2,61 коп до 27,1725 грн/$1
12:25 06.07.2020 |
Национальный банк 6 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.61 коп. до 27.1725 UAH/USD.
|Показатель
|03.07.20
|06.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1986
|27.1725
|0.096
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