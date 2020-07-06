Золото 6 июля дешевеет на уходе инвесторов в рисковые активы

Цены на золото в понедельник утром снижаются на волне подъема рисковых настроений на фондовых рыках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,49%, или на 8,75 доллара - до 1781,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,22% - до 18,282 доллара за унцию.

В понедельник инвесторы отказываются от покупки золота, которое традиционно считают более безопасным активом во времена экономической неопределенности, и отдают предпочтение рисковым активам, таким как акции. Так, биржи АТР в понедельник растут в пределах 5%.

"Мы наблюдаем значительный рост на рынках акций Гонконга и Китая, и, как ожидается, такое позитивное для роста движение повлияет на золото", - прокомментировал агентству Рейтер ситуацию на рынке аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Ряд позитивных экономических данных поднял рыночные настроения, хотя всплеск случаев COVID-19 возобновил опасения по поводу быстрого восстановления экономики. Тем не менее, Мак-Карти отметил, что огромное количество правительственных стимулов и сохраняющаяся тревога за распространение коронавируса, может помочь золоту "сохранить свой повышенный статус".