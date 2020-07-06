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Минфин: в Украине пока сложно спрогнозировать курс гривны на 2021 год
В связи с "коронакризисом" в Украине пока сложно спрогнозировать курс гривны на следующий год.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Среднесрочная декларация (на три года, - ред.) Была введена предыдущим правительством (Гройсмана - ред.). У нас может быть только одна декларация на 2021-2023 годы. Поскольку было сложно спрогнозировать макропрогноз. Ну действительно, сейчас никто не скажет который будет курс гривны, будет ВВП ", - заявил Марченко.
Отметим, что Верховная рада в декабре 2018 приняла закон о введении среднесрочного бюджетного планирования.
Им предусматривается, что правительство планировать основные показатели бюджетных доходов и расходов на три года. В то же время среднесрочное планирование предполагает установление точных цифр, а лишь предусматривает принятие приблизительных прогнозных показателей государственных доходов и расходов.
Точные бюджетные показатели, как и раньше, будут устанавливать законом о государственном бюджете на следующий год, за который ежегодно будет голосовать парламент.
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