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Депозитные ставки для физлиц 03.07.20
16:50 03.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.80
|0.72
|0.30
|6 мес.
|8.83
|0.94
|0.50
|9 мес.
|9.16
|1.13
|0.62
|12 мес.
|9.18
|1.28
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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