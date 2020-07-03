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Золото дешевеет 3 июля на позитивных экономических данных из США и КНР
09:03 03.07.2020 |
Цены на золото в пятницу утром снижаются после публикации позитивной макроэкономической статистики из США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,11%, или на 2,05 доллара - до 1787,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,03% - до 18,317 доллара за унцию.
В пятницу инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, таким как акции. Оптимизм на рынках поддержала, в частности, статистика из США. Так, в четверг Минтруда США сообщило, что безработица в стране в июне упала до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона.
Кроме того, в пятницу данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет - до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее.
Вместе с тем более активному снижению цен на золото препятствует продолжение пандемии коронавируса. Так, в июне более чем в половине штатов США заболеваемость COVID-19 резко выросла на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики.
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