Доллар стабилен 3 июля на фоне роста числа случаев COVID-19

Курс доллара в пятницу утром не демонстрирует выраженной динамики по отношению к другим основным мировым валютам на фоне роста случаев коронавируса в США перед продолжительными выходными, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EET курс доллара к иене рос до 107,53 иены со 107,48 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1231 с 1,1238 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 97,29 пункта.

Объем торгов в пятницу несколько снижен, так как биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником.

Аналитики отмечают, что в целом рыночные настроения способствуют росту доллара, поскольку инвесторы проявляют осторожность по мере роста числа случае заражения новым коронавирусом.

В июне в более чем половине штатов США резко выросла заболеваемость COVID-19. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили меры по "открытию" экономики. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.

"Число новых случаев заражения в Соединенных Штатах на подъеме с июня. Рынок больше склоняется к покупке доллара, особенно в отношении валют стран с формирующимся рынком, потому что доллар считается самым безопасным активом", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).