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Налоговая служба США ищет инструменты для отслеживания анонимных криптовалют
08:16 03.07.2020 |
Налоговое управление США (IRS) запустило следственную пилотную программу, в рамках которой пытается найти инструменты для отслеживания различных типов криптовалютных транзакций. В их число входит ПО для анализа приватных монет и протоколов второго уровня, таких как Lightning Network, сообщает The Block.
Инструменты будут задействованы следователями, которые в своей работе сталкиваются с необходимостью распутывать движения ориентированных на приватность пользователей криптовалют.
Информация о проекте содержится в опубликованном 30 июня запросе на получение информации. Потенциальным подрядчикам для подачи своих предложений отведен срок до 14 июля.
Среди прочего ведомство ищет инструменты для анализа блокчейнов Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH), Grin (GRIN), Komodo (KMD), Verge (XVG) и Horizon (ZEN).
«Приложения, которые упростят отслеживание приватных монет и других протоколов, обеспечивающих анонимность преступным элементам, повысят эффективность работы следователей, а также будут способствовать сдерживанию преступности, поскольку скрывать криминальную деятельность будет сложнее», - говорится в сообщении.
Также в этот список вошли офчейн-протоколы второго уровня Lightning Network, Raiden Network и Celer Network и сайдчейны Plasma и OmiseGo.
«Хотя в сообществе поддержки следственных действий протоколам второго уровня большого внимания не уделяется, существуют явные свидетельства роста этих сетей», - добавили представители ведомства.
Кроме того, в IRS дали понять, что в их планах решить сложности с отслеживанием биткоин-транзакций, которые могут возникнуть после интеграции подписей Шнорра.
Ранее сообщалось, что IRS и Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заинтересованы в покупке программного обеспечения для аналитики блокчейна, разработанного специалистами Coinbase.
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