Украинский межбанк 2 июля целиком и полностью поглотила политика

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Валютные спекулянты 2 июля разыграли карту со скандальной отставкой председателя Нацбанка Якова Смолия и подняли курс доллара: по итогам торгов, его курс на межбанке вырос на 30 копеек, и достиг 27,19-27,21 грн/$.

"Последние сделки заканчивались в рамках 27,19-27,21 грн/$ - это сделки на условиях tod, то есть сегодняшние. А вот сделки на условиях tom, то есть на завтра, заключались уже по 27,19-27,23 грн/$", - уточнил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кассы быстро реагировали на межбанковское подорожание. Средний наличный курс доллара на продаже людям поднялся сразу на 39 копеек - до 27,15-27,35 грн/$. А максимальная цена подскочила вообще на 50 копеек - до 27,50 грн/$. При этом средняя стоимость на выкупе у населения подросла лишь на 25 копеек - до 26,80-27,0 грн/$.

"Конечно, наличные курсы перелицовывали под движение межбанка, однако какой-то тяги или ажиотажа не наблюдалось. Видно, что у людей и бизнеса нет денег (гривны) под скупку американской валюты. Банки рассчитывают, что население будет активнее сдавать доллар и завозят в кассы больше гривны для выкупа валюты", - объяснил Невмержицкий.



На мировом валютном рынке сегодня было спокойно, но курс евро немного проиграл доллару. Если вчера он заканчивал день на $1,1252/€, то сегодня после торговли в рамках $1,1225-1,1303/€, курс отошел на $1,1239/€.

Инвесторы отдавали предпочтение американской валюте из-за положительный отчета Минтруда США:

* по итогам июня безработица в Штатах сократилась с 13,3% до 11,1% (при прогнозе 12,3%);

* число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 млн (лучший показатель с начала статистики);

* число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 1,427 млн.

Хотя в мире евровалюта дешевела, в Украине она дорожала. Средний наличный курс на продаже поднялся на 50 копеек - до 30,50-30,80 грн/€ (максимальный - 31,0 грн/€), на покупке - на 40 копеек (до 30,0-30,2 грн/€). Ключевую роль сыграло подорожание доллара в нашей стране: стоимость евро у нас рассчитывается умножением текущего международного курса евро/доллара на котировку гривна/доллар.

Украинский межбанк сегодня целиком и полностью поглотила политика. Рынок реагировал на громкое заявление председателя Нацбанка Якова Смолия об отставке из-за политического давления. Доллар подорожал до 27,23 грн/$ с самого открытия торгов. Активность на рынке была выше вчерашней: объем торгов подрос с $147 млн до $350 млн.

"Информация об отставке главы НБУ и об отмене вчерашнего размещения Минфином 12-летних евробондов на $1,75 млрд всколыхнула рынок и уже со старта привела к резкому усилению девальвационного тренда. Спасателями ситуации выступали регулятор и госбанки, продававшие валюту по курсу 27,19-27,20 грн/$, что сдержало раскручивание курсовой спирали на уровне 27,2 грн/tiny_mce_markerquot;, - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Национальный банк с самого утра (в 9:50) вышел с крупными продажами доллара из своих золотовалютных резервов. Совокупно за день он выбросил на межбанк $150 млн. Большая их часть досталась иностранцам, преимущественно Ситибанку. Казначеи рассказали, что он на открытии торгов стал на скупку валюту и чуть не целиком выкупил у НБУ первый транш доллара - $100 млн.

Нацбанк сегодня продавал валюту двумя порциями:

* $100 млн - по 27,15 грн/$;

* $50 млн - по 27,20 грн/$.

Интересно, что оба транша изначально были по $100 млн. Но первый рынок раскупил целиком, и из вторых $100 млн приобрел только $50 млн. То есть ажиотаж на межбанке стал спадать, и валюту перестали расхватывать.

Вслед за НБУ продавать доллар сегодня выходил НАК "Нафтогаз" (через госбанки). Вероятно, его финансовые директора сочки текущие цены выгодными для продаж. Ведь в июне госкомпания распродавала свою валютную выручку заметно дешевле (по 26,55-26,70 грн/$).

Иностранцы были сегодня крупными покупателями доллара, но не единственными. Многим компаниям нужно было заканчивать расчеты по контрактам по календарным причинам.

"Так совпало, что завтра выходной в Белоруссии, а нашим нефтетрейдерам нужно было заранее оплатить поставку в Украину нефтепродуктов. И завтра же, 3 июля, будет выходным днем в США: поскольку День независимости, 4 июля, припадает на субботу. Потому и по другим долларовым контрактам нашим предприятиям нужно было раньше отправлять платежи", - объяснил Куринной.

Кроме всего прочего, доллар сегодня скупали банки для пополнения своих валютных позиций. Потому совокупный спрос на него вышел весьма существенным.

"Интересно, что наши компании временно перестали приобретать валюту под дивиденды. Похоже, не верят в то, что валютное подорожание будет затяжным, и решили переждать. Правда, покупок доллара на дивиденды вскоре ждут от иностранных компаний. Не исключается также активизация в части вывода капиталов нерезидентов из ОВГЗ. Говорят, что они стали активнее предлагать облигации внутреннего госзайма из своих портфелей. Даже появился прогноз: что если сброс гривневых гособлигаций сильно активизируется, то доходности на их продаже вырастут с нынешних 9,5-10,5% до 15%", - рассказал Василий Невмержицкий.

Финансисты уверены, что завтра, 3 июля, курс доллара снова станут поднимать - ждут открытия межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$. Но произойдет ли после этого откат курса, пока не берутся предсказывать. Многое будет зависеть от раздувания ажиотажа вокруг отставки Смолия иностранцами, и от действий Нацбанка.

Напомним, мы рассказывали, что в четверг, 2 июля, курс гривни на межбанковских валютных торгах упал на 36 копеек, а НБУ снизил официальный курс нацвалюты на завтра на 41 копейку.