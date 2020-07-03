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Нацбанк впервые провел аукцион на своп процентной ставки
23:44 02.07.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 2 июля, провел первый аукцион на своп процентной ставки среди банков.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в первом аукционе приняли участие четыре банка, передает БизнесЦензор.
"Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%", - сказано в сообщении.
В НБУ считают, что на первом аукционе банки присматривались к новому инструменту и пытались определить в ходе торгов ценовые ориентиры, которые бы устраивали и их, и Национальный банк.
"Поэтому объем заключенных сделок был довольно незначителен. Впрочем, заданные ценовые параметры будут выступать определенным ориентиром для банков на следующих аукционах. Мы ожидаем роста спроса на этот инструмент, ведь он позволяет банкам снижать собственные процентные риски при кредитовании", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Нацбанк указывает, что не все банки успели заключить генеральные договора с НБУ и завершить процедуры внутреннего согласования участия в первом аукционе, что позволяет прогнозировать увеличение количества участников следующего аукциона, который должен состояться в августе.
Как сообщалось, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.
Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.
Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.
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