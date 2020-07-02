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Справочный курс гривны 2 июля понижен на 41,41 коп до 27,1677 грн/$1
12:43 02.07.2020 |
Национальный банк 2 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 41.41 коп. до 27.1677 UAH/USD.
|Показатель
|01.07.20
|02.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7536
|27.1677
|1.55
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