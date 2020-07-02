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Остаток средств на корсчетах банков 02.07.20
11:11 02.07.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 июня
|45877.0
|3 июня
|50979.6
|4 июня
|48319.1
|5 июня
|50064.7
|9 июня
|45420.4
|10 июня
|39021.1
|11 июня
|53134.4
|12 июня
|42717.3
|15 июня
|62705.3
|16 июня
|68769.3
|17 июня
|68839.2
|18 июня
|69379.4
|19 июня
|63139.9
|22 июня
|52587.1
|23 июня
|53240.4
|24 июня
|56987.3
|25 июня
|52192.0
|26 июня
|56313.1
|30 июня
|45244.9
|1 июля
|46342.0
|2 июля
|42300.2
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 1 июля - 26,7700 грн
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