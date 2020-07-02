Остаток средств на корсчетах банков 02.07.20

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 02.07.20

11:11 02.07.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
2 июня45877.0
3 июня50979.6
4 июня48319.1
5 июня50064.7
9 июня45420.4
10 июня39021.1
11 июня53134.4
12 июня42717.3
15 июня62705.3
16 июня68769.3
17 июня68839.2
18 июня69379.4
19 июня63139.9
22 июня52587.1
23 июня53240.4
24 июня56987.3
25 июня52192.0
26 июня56313.1
30 июня45244.9
1 июля
46342.0
2 июля
42300.2

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 1 июля - 26,7700 грн
 

ПО РУБРИКАМ

17:01 Депозитные ставки для физлиц 02.07.20

16:51 Доллар США 2 июля дешевеет к евро и дорожает в паре с иеной на данных по рынку труда

15:58 Легалайз для риелторов: Чем грозят украинцам новые правила на рынке недвижимости

15:29 В НБУ сказали, кто будет исполнять обязанности Смолия в случае его увольнения

12:53 Биржи АТР 2 июля закрылись ростом в пределах 3% на новостях вокруг вакцины против COVID-19

12:43 Справочный курс гривны 2 июля понижен на 41,41 коп до 27,1677 грн/$1

12:29 Депутаты «Слуги народа», каких вам еще реформ не хватает

12:01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.07.20

11:45 Додавили Банки… додавим и экономику! Сделаем это вместе!

11:37 Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

11:16 Украина отменила продажу еврооблигаций после отставки главы НБУ – Минфин

11:11 Остаток средств на корсчетах банков 02.07.20

11:08 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.07.2020

08:53 Золото дешевеет 2 июля на фоне подъема рисковых настроений на рынках

08:10 «Не вписался в «экономику по Зеленскому». Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит

• дальше…

09:07 Эрдоган объявил о жестком контроле соцсетей

01.07 В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей

01.07 Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности

01.07 Меркель настаивает на завершении строительства «Северного потока - 2»

01.07 США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности

01.07 Виталий Портников: То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому

01.07 Bloomberg: Коронавирус сломал схемы отмывания денег в ЕС

01.07 «Газпром» вернул польскому концерну переплату за газ по решению Стокгольмского суда

01.07 Турция сняла в НАТО вето на планы обороны стран Балтии и Польши

01.07 Пентагон заявляет о выводе войск из Германии как о решенном деле

01.07 Санкции против «Северного потока - 2» внесли в проект бюджета США по обороне

30.06 ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

30.06 Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

• дальше…

17:58 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

• дальше…

17:44 Профильный комитет Рады поддержал постановление об отставке главы НБУ

15:32 Международный бизнес обеспокоен отставкой главы Нацбанка

15:20 Почти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос

13:40 Деятельностью Зеленского, парламента и правительства недовольны большинство украинцев – соцопрос «Рейтинга»

13:14 Ермак хочет объявить публикацию прослушек преступлением: Когда накажут тех, кто «писал» Гончарука

12:29 Депутаты «Слуги народа», каких вам еще реформ не хватает

11:45 Додавили Банки… додавим и экономику! Сделаем это вместе!

11:37 Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

10:00 Возвращение Кровавого Пастора. Как Турчинов освежит "Евросолидарность", возглавив штаб партии Порошенко

08:38 Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

08:10 «Не вписался в «экономику по Зеленскому». Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит

07:58 В Офисе президента и «Слуге народа» прокомментировали отставку Смолия с должности главы НБУ

07:50 НБУ может возглавить предправления Укргазбанка Шевченко

07:46 Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия

01.07 Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко

• дальше…

17:49 Топ-10 наиболее производительных смартфонов по версии AnTuTu за июнь

15:58 Легалайз для риелторов: Чем грозят украинцам новые правила на рынке недвижимости

13:57 Представлен смартфон Honor X10 Max 5G: гигантский экран и аккумулятор на 5000 мА·ч

09:32 Новый турбомотор Maserati: рекордная мощность и технологии из Формулы-1

09:25 TikTok обвинили в массовой слежке за пользователями и передаче данных властям Китая

09:15 Amazon - самый дорогой бренд в мире. TikTok впервые попал в топ-100

09:09 Крупнейшие города Дании будут закупать только электрические автобусы с 2021 года

01.07 У седана Genesis G90 впервые появилась лимитированная версия

01.07 США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности

01.07 Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа

01.07 Названы самые бессмысленные для города вседорожники

01.07 Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве

30.06 Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

30.06 Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно