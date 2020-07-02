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Золото дешевеет 2 июля на фоне подъема рисковых настроений на рынках
08:53 02.07.2020 |
Цены на золото в четверг утром снижаются на фоне роста спроса на более рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,31%, или на 5,45 доллара - до 1774,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,36% - до 18,148 доллара за унцию.
Золото, традиционно считающееся более безопасным активом во времена экономической неопределенности, немного теряет свою привлекательность у инвесторов в четверг, поскольку новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса вернули на рынки рисковые настроения.
Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса показывает положительные результаты на начальной стадии клинических испытаний. По данным телеканала CNBC, вакцина вызвала иммунные реакции у здоровых пациентов, при этом она повлияла на появление жара и других побочных эффектов.
"Общий рост на рынках является причиной того, что мы наблюдаем небольшое давление на золото", - заявил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
Рынки теперь ждут данных по занятости в США за июнь и еженедельного отчета по первичным заявкам на пособие по безработице, чтобы оценить состояние крупнейшей экономики мира, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 продолжает быстро увеличиваться.
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