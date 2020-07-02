В Офисе президента и «Слуге народа» прокомментировали отставку Смолия с должности главы НБУ

В Офисе президента прокомментировали заявление об отставке, о которой сообщил председатель Национального банка Яков Смолий.

Об этом говорится в ночном сообщении пресс-службы ОП.

В нем, в частности, отмечается, что безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Нацбанка, о чем "неоднократно отмечал президент Украины". "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", - добавляют в Офисе президента.

"Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что дискуссии относительно деятельности НБУ "должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

В свою очередь, на заявление Смолия отреагировали и в провластной фракции в парламенте. По словам председателя финансового комитета Совета Даниила Гетманцева, возможно, Смолию придется занимать должность председателя Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку, пишет "РБК-Украина". Он также отметил, что вопрос отставки будет рассматриваться на заседании фракции СН, а до того заявление рассмотрит комитет.

"Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с председателем НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом.

"Бесспорно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам председатель НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", - отметил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, накануне вечером стало известно, что Смолий написал заявление об отставке с должности председателя НБУ. По его словам, на Нацбанк длительное время осуществляется политическое давление.