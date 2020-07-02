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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ может возглавить предправления Укргазбанка Шевченко

 

Якова Смолия, который подал заявление об отставке с должности главы Национального банка, может заменить действующий председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в финансовом комитете Верховной Рады из фракции Слуга народа, аналогичную информацию также озвучил замглавы финкомитета Ярослав Железняк (Голос).

Собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента отметил, что речь действительно идет о нынешнем руководителе госбанка, однако не уточнил его фамилии.

По предварительной информации источников LIGA.net голосование в Раде за отставку Смолия должно состояться в пятницу, 3 июля.
 

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