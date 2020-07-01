Финансовые новости
- |
- 01.07.20
- |
- 23:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На межбанке 1 июля произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост
22:21 01.07.2020 |
Новый летний месяц стартовал с резкого подорожания доллара: 1 июля его курс на межбанке прибавил сразу 19 копеек, и достиг 26,89-26,91 грн/$. Это не могло не сказаться на ценах в кассах банков.
Средняя стоимость наличного "американца" поднялась на 11 копеек и вышла на 26,80-26,96 грн/$, а максимальная достигла 27,0 грн/$. Одновременно на 5 копеек подрос ценник выкупа валюты у населения - до 26,55-26,75 грн/$.
"Сократились объемы продажи наличного доллара банкам, оптовики и люди взяли паузу - решили посмотреть, вдруг валюта еще подорожает. Потому финучреждения поднимали цену выкупа американской валюты, чтобы собрать побольше валюты у населения, и так нарастить свой личный валютный запас. Постепенно ощущается повышение интереса к доллару на покупке. В принципе с ним не должно быть проблем. Авиасообщение уже налажено, и банки могут завозить иностранную наличность в нужном объеме", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На мировом рынке активно раскачивался курс евровалюты. После вчерашнего закрытия на $1,1243/€, сегодня он снова проседал вниз и отыгрывал наверх. День торговался в рамках $1,1185-1,1275/€, а вечем котировки отошли к $1,1252/€. Инвесторы реагировали на разные новости.
Рынки сильно впечатлила новость от биотехнологов: BioNTech и Pfizer сообщили об успехах в разработке вакцины от коронавируса. Благодаря этому доллар перестали скупать как валюту-убежище, и золото, кстати, тоже. Если вчера благородный металл показывал на мировом рынке максимум на уровне $1800 за тройскую унцию (31,1 грамма), то сегодня отошел к $1774,35/тр. унция. К тому же вышла положительная макроэкономическая статистика в Евросоюзе:
* индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае;
* промпроизводство в Германии за прошлый месяц поднялось с 36,6 пункта до 45,2 пункта;
* розничные продажи в ФРГ за май прибавили 13,9%, а безработица в этой стране поднялась в июне с 6,3% до 6,4% при прогнозе 6,6%.
По всему миру продолжали говорить о негативных показателях по росту заболеваемости COVID-19. Тем не менее, при прочих равных инвесторы сегодня выбирали евровалюту.
Мировой рост курса евро и подорожание доллара в Украине, стимулировали рост наличного курса единой валюты в нашей стране. Причем, сразу на 20 копеек: на продаже до 30,10-30,30 грн/€, на покупке - до 29,60-29,80 грн/€. Напомним: цена денежной единицы ЕС определяется в нашей стране умножением текущей мировой котировки евро/доллар на курс доллар/гривна.
На украинском межбанке произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост. Главная причина - уход с валютных продаж НАК "Нафтогаз". Госпредприятие закончило расчеты с бюджетом, и перестало заваливать рынок долларом: в казну перечислили дивидендов за 2019 год на 39,625 млрд грн.
"Спрос на валюту подрос, а предложение было осторожным и не очень большим. Скромные результаты вчерашнего аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ на 1,3 млрд грн, не повлияли на курсовую динамику. Но влиял вывод дивидендов", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Общий объем торгов сократился со вчерашних $253 млн (с "Нафтогазом") до сегодняшних $147 млн (без "Нафтогаза"). А валютный спрос подрос из-за того, что бизнес выводил дивиденды: говорят, что сегодня на это доллар покупали промышленные холдинги (ДТЭК) и торговые предприятия (сеть "АТБ").
Национальный банк на межбанк не выходил, и валюты из своих резервов не продавал. Казначеи признают, что для этого не было весомых оснований.
"Мы имеем нормальные рыночные процессы, причем, ожидаемые и предсказуемые. Все понимали, что "Нафтогаз" будет поливать межбанк долларом до конца июня, а затем его распродажи закончатся. Что и произошло. Это совпало с началом периоды вывода дивидендов - сезонный фактор. На моменте подрос спрос на валюту, но уменьшилось предложение, такое случается, потому гривна девальвирует по понятным причинам. К тому же банки стали немного удлинять свои позиции - понемногу скупают доллар. Меньше на межбанке - больше на наличном рынке у населения. Все ждут, когда начнет поступать валюта от агропроизводителей, но пока ее нет", - объяснил Василий Невмержицкий.
По его словам, на финансовом рынке верят в хороший урожай в объемах: Украинская зерновая ассоциация прогнозировала, что он будет близок к рекордному - 97 млн. тонн. Что до конца неясно - по какой цене, нашим производителям удастся его продать, и какой объем валютной выручки они по факту смогут получить.
Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание доллара. Завтра, 2 июля, допускается движение межбанка к 26,95 грн/$, а затем и к 27,0 грн/$. По двум причинам:
* из-за валютного спроса на выводе дивидендов;
* из-за активизации покупок доллара иностранцами: сегодня Минфин выплатил по гривневым ОВГЗ процентов (купон) на 562 млн грн, к этому добавятся поэтапные продажи старых выпусков гособлигаций, которые не прекращаются.
"Ожидается, что иностранцы продолжат выводить свои капиталы с развивающихся рынков, и украинского в том числе. Особенно на негативной статистике по распространению коронавируса по всему миру. Все опасаются еще большего обострения пандемии", - развел руками Невмержицкий.
В более отдаленной перспективе эксперты допускают и более существенной подорожание американской валюты в Украине.
"Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания по ослаблению нацвалюты до 28,5 гривен за доллар ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривны может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, и позиции Украины на мировых рынках ухудшатся", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчиш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
|Между Бойко и Порошенко. Как Зеленский будет спасать свой рейтинг
|Как Коломойский заходит в Нацбанк с тыла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке 1 июля произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Объем выполненных стройработ в Украине в мае сократился на 2% - Госстат
|Депозитные ставки для физлиц 01.07.20
|Евро 1 июля укрепляется к доллару после выхода европейской макростатистики
|Фондовые биржи АТР 1 июля закрылись в плюсе
Это интересно
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад
|США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа
|Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн
|У Японии будет свой 5G
|Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity