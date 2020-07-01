На межбанке 1 июля произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новый летний месяц стартовал с резкого подорожания доллара: 1 июля его курс на межбанке прибавил сразу 19 копеек, и достиг 26,89-26,91 грн/$. Это не могло не сказаться на ценах в кассах банков.

Средняя стоимость наличного "американца" поднялась на 11 копеек и вышла на 26,80-26,96 грн/$, а максимальная достигла 27,0 грн/$. Одновременно на 5 копеек подрос ценник выкупа валюты у населения - до 26,55-26,75 грн/$.

"Сократились объемы продажи наличного доллара банкам, оптовики и люди взяли паузу - решили посмотреть, вдруг валюта еще подорожает. Потому финучреждения поднимали цену выкупа американской валюты, чтобы собрать побольше валюты у населения, и так нарастить свой личный валютный запас. Постепенно ощущается повышение интереса к доллару на покупке. В принципе с ним не должно быть проблем. Авиасообщение уже налажено, и банки могут завозить иностранную наличность в нужном объеме", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На мировом рынке активно раскачивался курс евровалюты. После вчерашнего закрытия на $1,1243/€, сегодня он снова проседал вниз и отыгрывал наверх. День торговался в рамках $1,1185-1,1275/€, а вечем котировки отошли к $1,1252/€. Инвесторы реагировали на разные новости.

Рынки сильно впечатлила новость от биотехнологов: BioNTech и Pfizer сообщили об успехах в разработке вакцины от коронавируса. Благодаря этому доллар перестали скупать как валюту-убежище, и золото, кстати, тоже. Если вчера благородный металл показывал на мировом рынке максимум на уровне $1800 за тройскую унцию (31,1 грамма), то сегодня отошел к $1774,35/тр. унция. К тому же вышла положительная макроэкономическая статистика в Евросоюзе:

* индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае;

* промпроизводство в Германии за прошлый месяц поднялось с 36,6 пункта до 45,2 пункта;

* розничные продажи в ФРГ за май прибавили 13,9%, а безработица в этой стране поднялась в июне с 6,3% до 6,4% при прогнозе 6,6%.

По всему миру продолжали говорить о негативных показателях по росту заболеваемости COVID-19. Тем не менее, при прочих равных инвесторы сегодня выбирали евровалюту.

Мировой рост курса евро и подорожание доллара в Украине, стимулировали рост наличного курса единой валюты в нашей стране. Причем, сразу на 20 копеек: на продаже до 30,10-30,30 грн/€, на покупке - до 29,60-29,80 грн/€. Напомним: цена денежной единицы ЕС определяется в нашей стране умножением текущей мировой котировки евро/доллар на курс доллар/гривна.



На украинском межбанке произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост. Главная причина - уход с валютных продаж НАК "Нафтогаз". Госпредприятие закончило расчеты с бюджетом, и перестало заваливать рынок долларом: в казну перечислили дивидендов за 2019 год на 39,625 млрд грн.

"Спрос на валюту подрос, а предложение было осторожным и не очень большим. Скромные результаты вчерашнего аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ на 1,3 млрд грн, не повлияли на курсовую динамику. Но влиял вывод дивидендов", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Общий объем торгов сократился со вчерашних $253 млн (с "Нафтогазом") до сегодняшних $147 млн (без "Нафтогаза"). А валютный спрос подрос из-за того, что бизнес выводил дивиденды: говорят, что сегодня на это доллар покупали промышленные холдинги (ДТЭК) и торговые предприятия (сеть "АТБ").

Национальный банк на межбанк не выходил, и валюты из своих резервов не продавал. Казначеи признают, что для этого не было весомых оснований.

"Мы имеем нормальные рыночные процессы, причем, ожидаемые и предсказуемые. Все понимали, что "Нафтогаз" будет поливать межбанк долларом до конца июня, а затем его распродажи закончатся. Что и произошло. Это совпало с началом периоды вывода дивидендов - сезонный фактор. На моменте подрос спрос на валюту, но уменьшилось предложение, такое случается, потому гривна девальвирует по понятным причинам. К тому же банки стали немного удлинять свои позиции - понемногу скупают доллар. Меньше на межбанке - больше на наличном рынке у населения. Все ждут, когда начнет поступать валюта от агропроизводителей, но пока ее нет", - объяснил Василий Невмержицкий.

По его словам, на финансовом рынке верят в хороший урожай в объемах: Украинская зерновая ассоциация прогнозировала, что он будет близок к рекордному - 97 млн. тонн. Что до конца неясно - по какой цене, нашим производителям удастся его продать, и какой объем валютной выручки они по факту смогут получить.

Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание доллара. Завтра, 2 июля, допускается движение межбанка к 26,95 грн/$, а затем и к 27,0 грн/$. По двум причинам:

* из-за валютного спроса на выводе дивидендов;

* из-за активизации покупок доллара иностранцами: сегодня Минфин выплатил по гривневым ОВГЗ процентов (купон) на 562 млн грн, к этому добавятся поэтапные продажи старых выпусков гособлигаций, которые не прекращаются.

"Ожидается, что иностранцы продолжат выводить свои капиталы с развивающихся рынков, и украинского в том числе. Особенно на негативной статистике по распространению коронавируса по всему миру. Все опасаются еще большего обострения пандемии", - развел руками Невмержицкий.

В более отдаленной перспективе эксперты допускают и более существенной подорожание американской валюты в Украине.

"Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания по ослаблению нацвалюты до 28,5 гривен за доллар ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривны может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, и позиции Украины на мировых рынках ухудшатся", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчиш.