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Депозитные ставки для физлиц 01.07.20
17:06 01.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|9.08
|0.56
|0.19
|6 мес.
|9.08
|0.76
|0.37
|9 мес.
|9.11
|1.01
|0.42
|12 мес.
|9.26
|1.15
|0.56
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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