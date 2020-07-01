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Евро 1 июля укрепляется к доллару после выхода европейской макростатистики
12:40 01.07.2020 |
Курс евро к доллару умеренно поднимается в среду утром после выхода данных об уровне безработицы в Германии и деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару рос до 1,1234 с 1,1231 доллара за евро, курс доллара к иене - снижался до 107,5 иены со 107,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,27 пункта.
Опубликованная ранее в среду макростатистика поддержала настроения инвесторов в евро. Так, индекс деловой промышленный активности в июне, по окончательной оценке, вырос в еврозоне до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае. А безработица в Германии, хоть и обновила рекорд 2015 года, поднявшись в июне до 6,4% с 6,3% в мае, но аналитики ожидали её роста до 6,6%.
Ситуация вокруг пандемии коронавируса также остается в центре внимания рынков. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались. Рост числа новых случаев заражения может сдержать восстановление экономики и привести к ужесточению ограничительных мер.
Инвесторы следят и за отношениями США и Китая. Ранее в среду Китай объявил об ответных мерах в отношении ряда американских СМИ после внесения США нескольких китайских СМИ в список "иностранных миссий".
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