НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

 

Национальный банк Украины (НБУ) 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

"Сегодня, 1 июля 2020 года, начинается новый этап развития небанковского рынка, который несет как большие возможности для рынка и для потребителей, так и большие вызовы. "Сплит" - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельно наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - цитируется глава НБУ Яков Смолий в сообщении на сайте цетробанка.

По его словам, реформа финансового сектора за последнее пятилетие способствовала макрофинансовой стабилизации и повышению финансовой устойчивости, надежности и прозрачности банков. "Сплит" дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора. Кроме того, он должен способствовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в рамках имплементации директив и других документов ЕС и приведения национальной нормативной базы в соответствие с международными стандартами, отмечается в сообщении.

НБУ отмечает, что накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создание прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования. Реформа небанковского сектора будет способствовать устойчивому развитию экономики страны и созданию возможностей для дальнейшего развития и совершенствования рынка.

"Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширения финансовой инклюзии и внедрения инноваций, - отмечает Смолий.

Среди первоочередных задач на рынке НБУ называет создание и внедрение интегрированной модели регулирования и надзора за финансовыми рынками, дальнейшее реформирование и развитие небанковского сектора в соответствии с ведущими международными практиками, восстановление доверия к рынку небанковских финансовых учреждений, усиление защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, развитие финансовых инструментов и инфраструктуры рынка.

"Целью Нацбанка является формирование платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине с надлежащей защитой прав потребителей этих услуг и клиентов финансовых учреждений", - подчеркивает первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, слова которой приводятся в сообщении.

НБУ сообщает, что модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, как и надзора за банками, будет осуществляться по риск-ориентированному подходу. Новая модель предусматривает усовершенствование требований к лицензированию, оценки платежеспособности и ликвидности, корпоративного управления и системы управления рисками, применение риск-ориентированного пруденциального надзора, надзора за рыночным поведением, а также определение процедуры реорганизации, восстановления деятельности и вывода компаний с рынка.

Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает финансовое учреждение средства клиентов. Так, банки, страховые компании и кредитные союзы работают благодаря средствам, привлеченным от клиентов - населения и бизнеса, а другие финансовые учреждения работают на базе собственного капитала. Главная задача регулятора - сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них. В то же время компании, которые работают на базе собственного капитала, не почувствуют чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности.

"Новая модель регулирования позволит получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, которая соответствует международным стандартам. Наша общая задача – это, с одной стороны, найти новые точки роста для каждого сегмента небанковского финансового рынка, а с другой - обеспечить защиту прав потребителей небанковских финансовых услуг ", - подчеркивает Рожкова.

В рамках регулирования небанковского финансового сектора НБУ заинтересован в умеренных и постепенных изменениях на финансовом рынке, которым будет предшествовать тщательное изучение проблематики и обсуждения с участниками рынка. Новая регуляторная модель будет внедряться постепенно с учетом действительной экономической ситуации и вызовов. Учитывая существенные различия между банковскими и небанковскими составляющими рынка надзорные функции будут разделены. Так, основные надзорные полномочия по небанковских финансовых учреждений будет реализовывать специальный Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг. В организационной структуре Нацбанка также созданы отдельные подразделения, которые будут осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями. НБУ убежден, что в результате выстраивания новой модели регулирования будут созданы условия для развития новых финансовых инструментов и бизнес-моделей, отвечающих требованиям динамичного рыночной среды в Украине и мире, отмечается в сообщении

Как сообщалось, согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). В частности, Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

10:37 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.06.2020

10:17 НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

07:47 Фондовые индексы США завершили 2-й квартал с максимальным приростом за более чем 20 лет

30.06 Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

30.06 Депозитные ставки для физлиц 30.06.20

30.06 Радабанк, Индустриалбанк и Аккордбанк привлекли 260 млн грн рефинансирования НБУ на срок до 90 дней под 6%

30.06 Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах, выкуп бумаг с погашением в 2021 и 2022гг

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Доллар 30 июня дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг коронавируса

30.06 Еще один суд заблокировал назначение Сергея Наумова главой Ощадбанка

30.06 Справочный курс гривны 30 июня вырос на 2,88 коп до 26,6649 грн/$1

30.06 Биржи АТР 30 июня закрылись в плюсе на ослаблении опасений за экономику Китая

30.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.06.20

30.06 Остаток средств на корсчетах банков 30.06.20

30.06 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.06.2020

• дальше…

10:48 Виталий Портников: То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому

09:00 Bloomberg: Коронавирус сломал схемы отмывания денег в ЕС

08:29 «Газпром» вернул польскому концерну переплату за газ по решению Стокгольмского суда

08:25 Турция сняла в НАТО вето на планы обороны стран Балтии и Польши

08:21 Пентагон заявляет о выводе войск из Германии как о решенном деле

08:16 Санкции против «Северного потока - 2» внесли в проект бюджета США по обороне

30.06 ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

30.06 Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

30.06 ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

30.06 «Роллинг Стоунз» пригрозили Трампу судом за использование их песен на митингах

30.06 Демократы США призывают прояснить возможный «сговор» РФ с талибами

30.06 В Сенате США хотят законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

30.06 Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани

• дальше…

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

19.06 Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

19.06 В Украине разработали модели управления лесополосами

• дальше…

09:21 Путин готовится к войне: Почему стоит готовиться к новому нападению России

08:01 Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований – Саакашвили

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского

30.06 Турчинов возглавит штаб «Евросолидарности»

30.06 Доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, за месяц сократилась с 47% до 38% - опрос КМИС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»

30.06 Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго

30.06 Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки

26.06 Ермак против Трофимова и Сытник против всех. Зачем публично утопили губернатора Кировоградщины

26.06 36,7% украинцев в конце апреля позитивно оценивали деятельность Зеленского за год президентства, 27,6% негативно

26.06 В НАБУ отреагировали на закрытие Венедиктовой дела Бахматюка

26.06 Взятка экс-главе Кировоградской ОГА: Почему из-за задержания Балоня следует нервничать Зеленскому

26.06 Офис генпрокурора закрыл одно из дел Бахматюка по решению суда

• дальше…

09:08 Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве

30.06 Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

30.06 Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора

30.06 Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю

30.06 В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

30.06 США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа

26.06 Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн

26.06 У Японии будет свой 5G

26.06 Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity

26.06 Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей

25.06 У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания

25.06 Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro

25.06 Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно