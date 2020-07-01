Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|67
|68
|69
|70
|Код выпуска облигаций
|Дорозмещение UA4000202469
|Дорозмещение UA4000209225
|Дорозмещение UA4000209373
|Дорозмещение UA4000194567
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|500 000
|−
|−
|Дата размещения
|30.06.2020
|30.06.2020
|30.06.2020
|30.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.07.2020
|01.07.2020
|01.07.2020
|01.07.2020
|Дата оплаты процентов
|30.09.2020
|-
|-
|30.12.2020
|Дата оплаты процентов
|30.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|–
|–
|83.25
|Номинальный уровень доходности. %
|17.25
|11.28
|11.00
|16.65
|Срок обращения (дней)
|91
|147
|238
|364
|Дата погашения
|30.09.2020
|25.11.2020
|24.02.2021
|30.06.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|800 930 000
|800 000 000
|–
|600 000 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|500 000 000
|–
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 940 994 000
|10 414 822 000
|7 521 564 000
|104 850 000
|Количество поданных заявок. шт
|3
|2
|–
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|3
|2
|–
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.24
|7.74
|–
|10.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.24
|7.74
|–
|10.00
|Установленная доходность. %
|7.24
|7.74
|–
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|7.24
|7.74
|–
|0.00
|Поступление в бюджет
|533 555 000.00
|484 885 000.00
|–
|0.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|71
|72
|Код выпуска облигаций
|Дорозмещение UA4000209886
|Дорозмещение UA4000207682
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|–
|–
|Дата размещения
|30.06.2020
|30.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.07.2020
|01.07.2020
|Дата оплаты процентов
|26.08.2020
|19.08.2020
|Дата оплаты процентов
|24.02.2021
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|25.08.2021
|18.08.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|9.84
|Срок обращения (дней)
|602
|959
|Дата погашения
|23.02.2022
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|289 300 000
|5 000 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|239 300 000
|5 000 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 008 690 000
|1 277 161 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.49
|0.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.29
|0.00
|Установленная доходность. %
|10.40
|10.47
|Средневзвешенная доходность. %
|10.39
|10.47
|Поступление в бюджет
|248 620 021.00
|5 107 600.00
Данные: Минфин Украины