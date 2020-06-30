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Депозитные ставки для физлиц 30.06.20
17:26 30.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|9.39
|0.74
|0.31
|6 мес.
|9.40
|0.91
|0.50
|9 мес.
|9.37
|1.15
|0.64
|12 мес.
|9.57
|1.25
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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