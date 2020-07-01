Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

Совет Национального банка Украины (НБУ) безосновательно и в нарушение закона "о НБУ" и регламента Совета НБУ отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок, сообщается на сайте регулятора в понедельник.

"Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полномочия Чурия как замглавы НБУ заканчиваются 10 июля 2020 года.

Пресс-служба НБУ добавила, что глава регулятора Яков Смолий планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 года для рассмотрения вопроса назначения Чурия на соответствующую должность.

В сообщении подчеркивается, что Смолий 19 июня внес представление о назначении Чурия на должность замглавы НБУ на второй срок с 11 июля 2020 года с соблюдением всех требований действующего законодательства как к документам, так и к срокам их внесения.

Вместе с тем Совет Нацбанка "без надлежащего обоснования причин" отказался включить данный вопрос в повестку дня заседания 30 июня, "увеличивая институциональные риски для деятельности НБУ", отметила пресс-служба регулятора.

Указывается, что во время голосования только четыре из девяти членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса в ходе заседания 30 июня.