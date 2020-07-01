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Справочный курс гривны 30 июня вырос на 2,88 коп до 26,6649 грн/$1
12:27 30.06.2020 |
Национальный банк 30 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.88 коп. до 26.6649 UAH/USD.
|Показатель
|26.06.20
|30.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6937
|26.6649
|0.108
Данные: НБУ
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