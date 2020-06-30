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Цена золота 30 июня остается в плюсе на сохраняющихся рисках вокруг COVID-19
09:14 30.06.2020 |
Цены на золото во вторник утром показывают положительную динамику благодаря сохраняющимся опасениям по поводу роста числа случаев заболевания COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1,05 доллара - до 1782,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,16% - до 18,098 доллара за унцию.
Рост числа случаев заражения COVID-19 и сохраняющиеся вокруг него риски по-прежнему поддерживают безопасные активы, к которым относится золото. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.
"Основная поддержка золота в настоящее время - отрицательные процентные ставки по кривой доходности США и хеджирование рискованных событий. К этому вы можете добавить ситуацию с COVID-19 в США и отношения между США и Китаем", - отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.
При этом вернувшийся на рынки аппетит к риску после выхода позитивной статистики по Китаю сдерживает рост цен на золото.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса вырос до 50,9 пункта с 50,6 пункта в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта. Тем временем PMI в непроизводственном секторе в июне вырос до 54,4 пункта с майских 53,6 пункта.
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