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НБУ начинает принимать обращения граждан о работе небанковских финансовых учреждений
23:42 26.06.2020 |
Национальный банк Украины как регулятор небанковских финансовых учреждений с 1 июля 2020 года начинает принимать и обрабатывать обращения граждан о работе финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов, сообщается на сайте НБУ.
"Это означает, что как регулятор НБУ будет взаимодействовать не только с поставщиками небанковских финуслуг, но и их потребителями. Клиентам финансовых учреждений в случае нарушения их прав в первую очередь следует обращаться с письменной жалобой на имя руководителя соответствующего финансового учреждения. Если финучреждение не реагирует даже после жалобы, следует обращаться в Национальный банк Украины", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что безопасные каналы обращения в НБУ - электронная почта nbu@bank.gov.ua (используя специальную форму) и контакт-центр 0800505240, звонки бесплатные (если звонок поступает в нерабочее время или все операторы заняты, необходимо оставить номер телефона на автоответчик, чтобы специалист НБУ мог связаться позже. Также можно прислать письмо вместе с сопровождающими документами по адресу НБУ. Кроме того, в ближайшее время появится возможность подать обращение сразу на сайте НБУ.
В обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Необходимо рассказать суть вопроса, предложения или жалобы, а также указать финансовое учреждение, которого касается обращение. Информации должно быть достаточно для обоснованного решения по факту ее рассмотрения. Такие же требования были и у предыдущего регулятора небанковских финансовых учреждений.
НБУ уточняет, что не рассматривает анонимные обращения без имени автора и указания места проживания. Вопросы, которые вне компетенции регулятора, НБУ пересылает в соответствующий государственный орган и обязательно сообщает об этом человеку. Если гражданин не указал достаточно информации, обращение возвращается с просьбой уточнить данные. Также рассматривается повторное обращение по тому же вопросу, если первое обращение было решено. Ответ на письменное обращение предоставляется в течение 30 дней.
В то же время если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, НБУ предоставляет ответ в течение 15 дней. В отдельных сложных случаях срок рассмотрения может быть продлен регулятором до 45 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
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