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Депозитные ставки для физлиц 26.06.20
17:55 26.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|9.38
|0.67
|0.24
|6 мес.
|9.26
|0.88
|0.45
|9 мес.
|9.05
|1.13
|0.48
|12 мес.
|9.40
|1.20
|0.65
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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