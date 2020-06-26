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Евро 26 июня дорожает к доллару после двух дней снижения
13:41 26.06.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу в рамках коррекции после двух дней снижения, за которые европейская валюта потеряла по отношению к американской 0,8%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 EET курс евро к доллару рос до 1,1227 доллара с 1,1217 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,91 иены со 107,19 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 97,35 пункта.
В пятницу на валютном рынке отмечается коррекционный рост евро по отношению к доллару после нескольких дней снижения. Инвесторы обратили внимание на заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая полагает, что экономика еврозоны, вероятно, прошла пик экономического кризиса, но восстановление будет неравномерным. Среди рисков для экономики региона Лагард отметила возможность второй волны коронавируса.
Аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отметил, что статистика и новости по обе стороны Атлантики порой оказываются лучше ожидаемых, и становится все очевиднее, что "дела налаживаются". "Но мы пока далеки от завершения (кризиса — ред.) и, как следствие, эти новости не могут вызывать долгосрочный оптимизм", — сказал эксперт.
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