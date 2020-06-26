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Бизнес набрал доступных кредитов на 500 миллионов гривень
13:18 26.06.2020 |
За период с 12 по 19 июня динамика государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" составила + 69%, или + 593 заявок с пакетом документов на 1,6 млрд грн.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Процесс по программе 5-7-9 активно пошел. Только за одну предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% - на 1,1 млрд грн. Есть 16 банков, которые работают по этой программе", - уточнил Петрашко.
Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 22 июня выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн: 57% - в области сельского хозяйства, 17% - торговли и промышленности, 6% - промышленной переработки. Лидируют по суммам заключенных договоров Кировоградская (8%) и Ровенская (8%) области.
Банки получили 5097 заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд грн. На рефинансирование поступили заявки с пакетами документов кредитов под 0% на сумму 2,2 млрд грн. Уже выдано 35 кредитов на сумму 134 млн грн.
Начато кредитование с использованием кредитных гарантий: выдано два "гарантированных кредита" на общую сумму 2,80 млн грн.
Также выданы два кредита начинающим - на 1,7 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.
Фонд реализует программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса. 3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.
По состоянию на 15 июня украинские банки предоставили 639 кредитов на 404,76 миллиона гривень в рамках этой программы.
17 июня 2020 года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9".
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