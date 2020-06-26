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Справочный курс гривны 26 июня повысил на 0,5 коп до 26,6937 грн/$1
12:22 26.06.2020 |
Национальный банк 26 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.5 коп. до 26.6937 UAH/USD.
|Показатель
|25.06.20
|26.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7003
|26.6937
|0.025
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