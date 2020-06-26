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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26.06.2020

10:58 26.06.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26 июня 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 26,6994 Правекс 26,7500
Коминвестбанк 26,6500 Укргазбанк 26,7500
Банк инвестиций и сбережений 26,6500 Форвард банк 26,7500
OTP Bank 26,6500 Земельный капитал 26,7508
Укрэксимбанк 26,6300 OTP Bank 26,7600
Глобус 26,6300 Креди Агриколь 26,7700
Креди Агриколь 26,6200 Банк Сич 26,8000
Укрстройинвестбанк 26,6000 Банк инвестиций и сбережений 26,8000
Правекс 26,6000 Окси банк 26,8000
Банк Сич 26,6000 Укрстройинвестбанк 26,8000
Укргазбанк 26,5900 Приватбанк 26,8097
Форвард банк 26,5500 Глобус 26,8300
ТАСкомбанк 26,5500 Ощадбанк 26,8500
Окси банк 26,5500 Укрэксимбанк 26,8800
Ощадбанк 26,5000 ТАСкомбанк 26,9000
Альфа-банк 26,5000 Коминвестбанк 26,9500
Приватбанк 26,4500 Альфа-банк 27,1000
Украинский Капитал 26,0000 Украинский Капитал 27,2000
Проминвестбанк 26,0000 Проминвестбанк 27,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 29,8793 Коминвестбанк 29,9500
OTP Bank 29,8600 Укргазбанк 29,9800
Банк инвестиций и сбережений 29,8500 Укрстройинвестбанк 30,0000
Креди Агриколь 29,8200 Форвард банк 30,0000
Глобус 29,7500 OTP Bank 30,0400
Укрэксимбанк 29,7200 Ощадбанк 30,0500
Укргазбанк 29,7200 Креди Агриколь 30,0800
Банк Сич 29,7000 Банк Сич 30,1000
Укрстройинвестбанк 29,6500 Банк инвестиций и сбережений 30,1000
Окси банк 29,6500 Окси банк 30,1000
Коминвестбанк 29,6500 Приватбанк 30,1205
Форвард банк 29,6000 Альфа-банк 30,1500
Приватбанк 29,6000 Земельный капитал 30,1749
ТАСкомбанк 29,5500 Глобус 30,2000
Альфа-банк 29,4500 Укрэксимбанк 30,3000
Проминвестбанк 29,4000 ТАСкомбанк 30,4000
Ощадбанк 29,4000 Украинский Капитал 31,0000
Украинский Капитал 28,5000 Проминвестбанк 31,5000

 

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