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Золото 26 июня дешевеет на росте спроса на рисковые активы
10:45 26.06.2020 |
Цены на золото в пятницу утром снижаются на фоне вернувшегося аппетита к рисковым активам, таким как акции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,18%, или на 3,25 доллара - до 1767,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,24% - до 17,852 доллара за унцию.
В пятницу на рынках наблюдается склонность к риску, в результате чего спрос на более надежные активы, к которым относится золото, находится под давлением. Так, индексы в Азии в основном растут более чем на 1%.
При этом некоторую поддержку ценам драгметалла оказывают новости о распространении коронавируса. Число случаев заражений в Соединенных Штатах в последние дни резко возросло, а, по данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. Резкое число вспышек после ослабления карантинных мер может привести к новым серьезным ограничениям и затормозить восстановление мировой экономики.
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