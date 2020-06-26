Доллар США 26 июня стабилен к евро и умеренно дешевеет к иене

Курс доллара США в пятницу слабо меняется в паре с евро и умеренно снижается к японской нацвалюте.

Курс евро утром стабилен к доллару и составляет $1,1219. Стоимость единой европейской валюты находится около 120,14 иены по сравнению со 120,44 иены в четверг.

Курс доллара составляет 107,07 иены против 107,19 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,08% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор отыграл большую часть потерь с начала недели на сохраняющихся опасениях по поводу коронавируса.

Как отмечает аналитик ActivTrades Рикардо Евангеста, которого цитирует Le Figaro, недавнее укрепление доллара "связано с опасением, что быстрое экономическое восстановление может оказаться невозможным из-за роста новых случаев (заражения - ИФ) в мире и усиления карантинных мер, которое может стать необходимым".

Губернатор Техаса Грэг Эбботт в четверг объявил о приостановке планов по снятию карантинных мер из-за скачка количества заболевших и госпитализированных.

Тем временем председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Фунт стерлингов находится на уровне $1,2429 против $1,2419 днем ранее. Курс фунта составляет 1,1076 евро против 1,1071 евро на закрытие торгов в четверг.

На следующей неделе стартует очередной раунд переговоров между Великобританией и Евросоюзом о заключении торгового соглашения после Brexit. В четверг Совет ЕС отметил, что переходный период после выхода Великобритании из ЕС завершится 31 декабря текущего года, поскольку Лондон не выразил намерения продлить его.

Юань торгуется на уровне 7,0784/$1 по сравнению с 7,0782/$1 в четверг. Сенат США накануне единогласно одобрил законопроект, который позволит вводить санкции в отношении китайских чиновников, имеющих отношение к продвижению законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

Австралийский доллар отыграл потери к доллару и торгуется на уровне закрытия торгов в четверг - $0,6887. Австралийские власти планируют в пятницу обсудить принятие мер в связи со скачком новых случаев заражения коронавируса в стране, передают СМИ.