Павел Дуров выплатит США $18,5 млн и вернет инвесторам TON $1,22 млрд

Telegram заключит мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, по которому вернет инвесторам $1,22 млрд и выплатит $18,5 млн штрафа. В течение трех лет компания должна сообщать об участии в любых криптопроектах.

Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, следует из письма регулятора судье Кевину Кастелу, опубликованному в системе раскрытия судебных документов.

Согласно письму, Telegram должен будет выплатить $1,22 млрд инвесторам, которые вкладывали деньги в будущий запуск криптовалюты Gram, а также $18,5 млн в виде штрафа SEC. В следующие три года компания обязана за 45 дней уведомлять SEC, если решит поучаствовать в выпуске «криптовалют, цифровых монет, токенов или любых аналогичных активов, выпущенных или переданных с использованием технологии распределенных реестров». Получать согласие SEC на такие действия не нужно, лишь информировать. Однако если в любое время SEC станет известно, что Telegram «заведомо предоставил существенную ложную или вводящую в заблуждение информацию», комиссия может наложить дополнительный штраф на компанию. При этом оговаривается, что компания «не признает и не отрицает» требования, изложенные в иске регулятора.

Павел Дуров в своем канале в Telegram подтвердил, что стороны пришли к соглашению, и опубликовал официальную позицию компании. «Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины», - говорится в тексте заявления.

Дуров добавил, что Telegram продолжит работу над другими инновационными проектами. «Надеемся, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в США станет более благоприятным для участников рынка», - заключил он.

В начале 2018 года Telegram привлек $1,7 млрд на создание блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram на ее основе от 175 инвесторов, которым взамен пообещал предоставить 2,9 млрд токенов после их выпуска. Имена части инвесторов стали известны из документов SEC. Среди них оказались бизнесмены Роман Абрамович, Давид Якобашвили, Сергей Солонин, бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

Блокчейн-платформу должны были запустить до конца октября 2019 года, в противном случае разработчик обязался вернуть деньги инвесторам. Однако осенью прошлого года SEC подала заявление в федеральный суд Манхэттена, обвинив Telegram в том, что планируемые к выпуску цифровые токены являются ценными бумагами, а значит, их размещение должно было проходить по соответствующей процедуре. Из-за претензий SEC запуск TON был отложен до 30 апреля 2020 года. Но в марте американский суд запретил выпуск криптовалюты, предварительно поддержав позицию SEC. В мае основатель проекта Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON. За несколько дней до этого объявления стало известно, что блокчейн-платформу TON запустили без участия самого Дурова и Telegram.



