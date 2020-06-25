Сеть Ethereum оказалась перегружена спам-транзакциями

Работающие с Ethereum майнеры в последнее время резко усилили нагрузку на сеть транзакциями на незначительные суммы. На общем фоне «преуспел» пул Ethermine, который за последние сутки обработал 13 019 сделок с подавляющей частотой в диапазоне 0,05 ETH и ниже.

По данным TrustNodes, схожая активность замечена и у других крупных пулов. Число отправленных с адреса SparkPool транзакций в общей сложности превысило 6 млн, F2Pool - 9 млн, Nanopool - 15 млн. Они делают это периодически через паузы в 5-20 минут, после этого вновь следуют этому алгоритму.

В ряде случаев в транзакциях фигурируют суммы всего в 0,001 ETH ($0,23). Издание объясняет это тем, что таким образом пулы автоматически выплачивают все вознаграждения сотрудничающим с ними майнерам. Однако остается доподлинно неизвестно, что препятствует установке лимита на более разумном уровне или объединению этих вознаграждений в одну сумму, которая будет отправлена ручным способом. По мнению TrustNodes, речь идет о прямом спаме сети, правда, с какой целью это делается, не уточняется.

Подобные действия майнинговых пулов привели к повышенной нагрузке сети. Средняя величина комиссии за обработку транзакции выросла до $0,74. 11 июня значение в моменте подскочило до $4. За взаимодействие со смарт-контрактами пользователи вынуждены уплачивать по $5-10.

На этом фоне доля комиссий и наград с uncle-блоков в заработках майнеров приблизилась к 25%.







