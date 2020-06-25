В мае Минфин привлек рекордный объем финансов в национальной валюте

В мае 2020 года Министерство финансов провело все четыре запланированные аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Активность инвесторов на внутреннем рынке капитала возобновляется. В мае 2020 года Министерство финансов успешно провело все четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 51,6 млрд гривень. По результатам аукционов в мае был привлечен рекордный объем финансовых ресурсов в национальной валюте - 41,8 млрд гривень", - говорится в сообщении.

На фоне роста спроса, стабилизации экономической ситуации, средневзвешенная доходность по ОВГЗ уменьшилась: по трехмесячным ОВГЗ - с 11,26% в начале мая до 10,19% на конец месяца; по шестимесячным - до 10,33% годовых.

В отчетном периоде инвесторам лишь однажды предлагались номинированные в иностранной валюте облигации. По итогам аукциона, который состоялся 19 мая, от размещения шестимесячных облигаций было привлечено 368,8 млн долларов (эквивалент 9,8 млрд грн). Также в мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США. Общая сумма платежа превысила 1 млрд долларов. Благодаря проведенному в 2017 году репрофайлингу ОВГЗ, находящихся в портфеле Национального банка, на ОВГЗ, привязанные к инфляции, Минфин существенно экономит на обслуживании этих ОВГЗ. Так, ставка купона по облигациям, которые находятся в портфеле НБУ на общую сумму 145,2 млрд грн, в отчетном периоде составила 4,5% годовых по сравнению со ставкой 12,6%, которая была до репрофайлинга.

Всего за отчетный период расходы на погашение государственного долга составили 43,2 млрд грн, а на обслуживание - 12,7 млрд грн. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ гривня по отношению к доллару США укрепилась на 0,3%). Соответственно, влияние на состояние государственного долга было незначительным. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте за май вырос на 0,59%, до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте - на 0,83%, до 82,12 млрд долларов.

Как сообщал Укринформ, за январь-апрель 2020 года Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 108 млрд грн, или 84,1% от запланированной на этот период суммы. От размещения ОВГЗ было привлечено 73,8 млрд грн. Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 года составляли около 71,3 млрд грн (81,8% от плана), платежи по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% от плана).