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Справочный курс гривны 25 июня понизил на 5,83 коп до 26,7003 грн/$1
12:26 25.06.2020 |
Национальный банк 25 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.83 коп. до 26.7003 UAH/USD.
|Показатель
|24.06.20
|25.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.642
|26.7003
|0.219
Данные: НБУ
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