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Цена золота слабо меняется 25 июня после роста до максимумов с октября 2012 года
09:32 25.06.2020 |
Цены на золото в четверг утром стабилизируются после достижения восьмилетнего максимума днем ранее на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,01%, или на 0,1 доллара - до 1775,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 17,637 доллара за унцию.
Опасения вокруг второй волны коронавируса и его влияния на состояние мировой экономики по-прежнему поддерживают спрос на более надежные активы, в том числе золото. Три штата США в среду сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражений. Также возросло количество случаев заболевания COVID-19 в других странах, включая Бразилию, Латинскую Америку и Индию.
На этом фоне цена драгметалла в среду обновила максимум с 4 октября 2012 года, поднявшись до 1796,1 доллара за тройскую унцию, однако к концу торговой сессии цена скорректировалась.
Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что золото останется привлекательным для инвесторов в условиях спроса на более надежные активы и низких процентных ставок.
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