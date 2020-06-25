Курс доллара слабо меняется 25 июня на опасениях за восстановление мировой экономики

Курс доллара в четверг утром слегка растет к иене и стабилен к евро на фоне неопределенности в темпах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET курс доллара к иене рос до 107,16 иены со 107,02 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 1,125 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 97,25 пункта.

Рост случаев заражения коронавирусом в США и напряженность в торговле подорвали надежды на быстрое восстановление мировой экономики. "Рынок начинает беспокоиться о том, что это не просто временный всплеск. Ситуация может ухудшиться, и, учитывая, что США являются крупнейшей экономикой в ​​мире, любые дальнейшие остановки экономики будут иметь серьезные последствия", - считает управляющий филиалом State Street Bank Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Настроения на рынках также ухудшились из-за новостей о том, что Вашингтон рассматривает возможность ввода новых пошлин на различные европейские товары на 3,1 миллиарда долларов.

В центре внимания участников рынка в четверг также макроэкономическая статистика. Аналитики ждут падения ВВП США в первом квартале, по окончательной оценке, на 5% в годовом выражении после роста на 2,1% в четвертом квартале 2019 года. Кроме того, министерство труда США в четверг сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 июня. Аналитики ждут снижения показателя на 208 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 1,3 миллиона.