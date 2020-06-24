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Депозитные ставки для физлиц 24.06.20
17:52 24.06.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 июня 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|9.53
|0.64
|0.23
|6 мес.
|9.55
|0.83
|0.44
|9 мес.
|9.45
|1.03
|0.38
|12 мес.
|9.75
|1.11
|0.59
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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