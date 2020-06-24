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НБУ присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов
15:54 24.06.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (International Credit Union Regulators Network (ICURN) благодаря содействию проекта технической помощи USAID CAP, сообщается на сайте НБУ в среду.
"Основной миссией сети ICURN является поддержка ее членов в эффективном регулировании деятельности кредитных союзов и кооперативов по предоставлению финансовых услуг путем обмена информацией, исследованиями, лучшими практиками в сфере надзора и осуществления координации между регуляторами на международном уровне", - указано в сообщении.
Центробанк отметил, что представители НБУ 23 июня приняли участие в ежегодной конференции ICURN, в центре внимания которой оставалась проблематика COVID-19 и преодоления негативных последствий пандемии для деятельности кредитных союзов, а также роль и возможности регуляторов в этой сфере.
Кроме того, 24 июня Нацбанк принял участие в ежегодном общем собрании организации как полноправный ее член.
"Членство в ICURN, активное взаимодействие с регуляторами из более, чем 30 стран и международный опыт позволит НБУ сформировать эффективную систему регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов, и будет способствовать устойчивому развитию рынка финансовых услуг Украины", - резюмируется в сообщении.
Нацбанк добавил, что ICURN - это независимая, некоммерческая ассоциация, созданная в 2007 году и зарегистрирована в США. Руководящим органом ассоциации является независимый совет директоров (на добровольных началах), который состоит из девяти комитетов.
Уточняется, что членом ICURN может стать любая организация, в сферу ответственности которой в соответствии с уставными документами отнесены функцию надзора за финансовыми союзами.
Как сообщалось, НБУ и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в осуществлении полномочий и выполнении функций госрегулирования и надзора в сфере рынков финансовых услуг в пределах полномочий, установленных законом "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".
Нацбанк со 2 марта 2020 года начал тестирование процесса представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями.
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