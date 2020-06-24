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Доллар 24 июня стабилен к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
15:04 24.06.2020 |
Курс доллара днём в среду слабо меняется к евро и иене на фоне сохранения неопределенности вокруг возможности "второй волны" распространения нового коронавируса и ее потенциального влияния на развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.11 EET курс евро к доллару опускался до 1,1301 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1306 доллара за евро, курс доллара к иене не менялся, оставаясь на уровне предыдущего закрытия в 106,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 96,75 пункта.
Продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом вносит неопределённость в умы инвесторов, которые теперь не исключают, что процесс "открытия" экономики по всему миру может быть обращён вспять. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения.
"Риск "второй волны"… еще сохраняется и может подтолкнуть валютный рынок к старому образцу — "риск растет — давайте покупать надежные активы, то есть доллар" — даже если предположить, что ограничения, введенные в этом случае, будут менее серьезными, чем в первый раз", — отмечают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер.
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