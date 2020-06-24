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НБУ обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в сегменте свыше 10% NPL
14:45 24.06.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в этом сегменте более 10% неработающих кредитов (NPL) из-за "коронавирусного" кризиса, сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова в среду.
"В нескольких предыдущих отчетах мы отмечали, что нас беспокоят очень быстрые темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Этот кризис наглядно продемонстрировал нам, что наши беспокойства были более чем обоснованными. Мы ожидаем, что свыше 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам этого кризиса", – сказала она в ходе онлайн-презентации отчета о финансовой стабильности.
Рожкова отметила, что произойдет ухудшение и в качестве кредитного портфеля юридических лиц, уточнив, что это связанно с тем, что некоторые отрасли пострадали от введения ограничительных мероприятий.
Вместе с тем она добавила, что сейчас наблюдается так называемый вторичный эффект из-за общего экономического спада в связи со снижением спроса со стороны населения, который также влияет на ухудшение кредитного портфеля юрлиц.
"В связи с этим мы понимаем, что качество кредитного портфеля юрлиц также ухудшится, наши оценки около 10% также", – уточнила первый замглавы НБУ.
Рожкова добавила, что если банки будут осуществлять все необходимые меры по реструктуризации, то часть этих кредитов в краткосрочной перспективе вернется к своему нормальному режиму обслуживания.
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