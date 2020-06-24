Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 24 июня понизил на 2,55 коп до 26,642 грн/$1
12:21 24.06.2020 |
Национальный банк 24 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.55 коп. до 26.642 UAH/USD.
|Показатель
|23.06.20
|24.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6165
|26.642
|0.096
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
|Формула Зеленского. Как Банковая надеется навсегда избавиться от Верховного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидает роста цен на первичном рынке жилья
|Депозитные ставки для физлиц 24.06.20
|НБУ присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов
|Доллар 24 июня стабилен к евро и иене на неопределенности вокруг коронавируса
|Фондовые биржи АТР 24 июня закрылись в основном ростом на общеэкономическом оптимизме
|НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски достаточности капитала, из них 2 государственных
|НБУ обеспокоен быстрым наращиванием необеспеченных потребительских кредитов и ожидает в сегменте свыше 10% NPL
Это интересно
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер
|Xiaomi готовит мышь с возможностью голосового ввода
|Начался сбор денег на выпуск робота-пылесоса, который не нужно очищать после уборки