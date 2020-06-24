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Исследователь: трейдеры торгуют в основном биткоином и Ethereum
11:49 24.06.2020 |
Аналитик The Block Ларри Чермак пришел к выводу, что львиная доля спотовых объемов торгов на крупнейших биржах приходится на биткоин и Ethereum.
Более 50% от общего объема торгов на Binance приходится на BTC и ETH, несмотря на то, что биржа поддерживает еще около 200 различных монет.
81,2% объема торгов на бирже Bitfinex приходится на биткоин и Ethereum. У Bitstamp этот показатель на отметке 80,4%, у Kraken - 75%, у Coinbase - 61%.
В листингах Coinbase и Kraken менее 40 монет. Bitstamp в настоящее время поддерживает всего 7 криптоактивов.
Статистика по паре BTC/USD
Исторически наиболее ликвидные торговые пары BTC/USD на четырех биржах - Bitfinex, Coinbase, Kraken, и Bitstamp.
Показателю среднедневного объема торгов еще очень далеко до отметок конца 2017 - начала 2018 года.
В марте 2020 года суточные обороты в паре BTC/USD на вышеперечисленных биржах достигли $492 млн. К июню показатель упал до $291,3 млн, что на 36% меньше, чем в мае.
С 2017 года доля биржи Bitfinex в этом сегменте снизилась с 50% до менее 20%. Bitstamp за это время удалось удержать позиции, а Coinbase - нарастить долю рынка BTC/USD до 40%.
Напомним, в мае объем торгов фьючерсами, опционами и бессрочными свопами превысил $600 млрд.
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