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Остаток средств на корсчетах банков 24.06.20
10:43 24.06.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 мая
|49329.4
|25 мая
|52043.7
|26 мая
|52177.4
|27 мая
|52058.3
|28 мая
|51811.7
|29 мая
|54416.5
|1 июня
|47502.4
|2 июня
|45877.0
|3 июня
|50979.6
|4 июня
|48319.1
|5 июня
|50064.7
|9 июня
|45420.4
|10 июня
|39021.1
|11 июня
|53134.4
|12 июня
|42717.3
|15 июня
|62705.3
|16 июня
|68769.3
|17 июня
|68839.2
|18 июня
|69379.4
|19 июня
|63139.9
|22 июня
|52587.1
|23 июня
|53240.4
|24 июня
|56987.3
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 24 июня - 26,6078 грн
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