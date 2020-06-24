Минфин понизил ставки ОВГЗ на 0,2-0,26 п.п. и привлек 6,2 млрд грн

Минфин Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смог понизить как ставки отсечения 3-х и 6-мес. бумаг на 0,26 процентных пункта (п.п.), так и 2-х и 3-летних на 0,2 п.п.

Согласно информации на сайте ведомства, 3-мес. размещались под 7,24%, 6-мес. – под 7,74%, 2-летние – под 10,5% и 3-летние – под 10,6% годовых.

После сокращения на минувших аукционах ставок по коротким облигациям на 1,5 п.п. вслед за понижением Нацбанком учетной ставки с 8% до 6%, спрос на эти бумаги сократился: по 3-мес. – с 1,6 млрд грн (здесь и далее по номиналу) до 0,93 млрд грн, по 6-мес. – с 1,95 млрд грн до 1,08 млрд грн.

С учетом ограничения предложения Минфином этих бумаг по 0,5 млрд грн этих заявок хватило, чтобы полностью их разместить, а покупатели сосредоточили спрос – 4,25 млрд грн – на годичных ОВГЗ, которые неделю назад продавец снял с продажи. Минфин отклонил лишь одну из девяти заявок на 0,05 млрд грн и смог привлечь 3,86 млрд грн под 9,7%.

Еще 1,1 млрд грн принесла ему продажа двухлетних бумаг, хотя тут продавец отклонил шесть из 17 заявок почти на 0,5 млрд грн по ставкам до 10,7% годовых.

Спрос на 9-мес. и 3-летние облигации был незначительным – соответственно 0,17 млрд грн и 0,15 млрд грн.



