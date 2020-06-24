Минфин понизил ставки ОВГЗ на 0,2-0,26 п.п. и привлек 6,2 млрд грн

Согласно информации на сайте ведомства, 3-мес. размещались под 7,24%, 6-мес. – под 7,74%, 2-летние – под 10,5% и 3-летние – под 10,6% годовых.
После сокращения на минувших аукционах ставок по коротким облигациям на 1,5 п.п. вслед за понижением Нацбанком учетной ставки с 8% до 6%, спрос на эти бумаги сократился: по 3-мес. – с 1,6 млрд грн (здесь и далее по номиналу) до 0,93 млрд грн, по 6-мес. – с 1,95 млрд грн до 1,08 млрд грн.
С учетом ограничения предложения Минфином этих бумаг по 0,5 млрд грн этих заявок хватило, чтобы полностью их разместить, а покупатели сосредоточили спрос – 4,25 млрд грн – на годичных ОВГЗ, которые неделю назад продавец снял с продажи. Минфин отклонил лишь одну из девяти заявок на 0,05 млрд грн и смог привлечь 3,86 млрд грн под 9,7%.
Еще 1,1 млрд грн принесла ему продажа двухлетних бумаг, хотя тут продавец отклонил шесть из 17 заявок почти на 0,5 млрд грн по ставкам до 10,7% годовых.
Спрос на 9-мес. и 3-летние облигации был незначительным – соответственно 0,17 млрд грн и 0,15 млрд грн.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|61
|62
|63
|64
|Код выпуска облигаций
|Дорозмещение UA4000202469
|Дорозмещение UA4000209225
|Дорозмещение UA4000209373
|Дорозмещение UA4000209381
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|500 000
|−
|−
|Дата размещения
|23.06.2020
|23.06.2020
|23.06.2020
|23.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.06.2020
|24.06.2020
|24.06.2020
|24.06.2020
|Дата оплаты процентов
|30.09.2020
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|17.25
|11.28
|11.00
|10.97
|Срок обращения (дней)
|98
|154
|245
|329
|Дата погашения
|30.09.2020
|25.11.2020
|24.02.2021
|19.05.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|925 930 000
|1 075 000 000
|170 000 000
|4 248 812 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|500 000 000
|120 000 000
|4 198 812 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|7 440 994 000
|9 914 822 000
|7 521 564 000
|10 013 907 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|4
|4
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|3
|3
|3
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.75
|8.25
|10.00
|10.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.24
|7.70
|9.50
|9.67
|Установленная доходность. %
|7.24
|7.74
|9.50
|9.70
|Средневзвешенная доходность. %
|7.24
|7.71
|9.50
|9.70
|Поступление в бюджет
|532 825 000.00
|484 244 000.00
|112 807 200.00
|3 861 239 015.20
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|65
|66
|Код выпуска облигаций
|Дорозмещение UA4000209886
|Дорозмещение UA4000207682
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата размещения
|23.06.2020
|23.06.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.06.2020
|24.06.2020
|Дата оплаты процентов
|26.08.2020
|19.08.2020
|Дата оплаты процентов
|24.02.2021
|17.02.2021
|Дата оплаты процентов
|25.08.2021
|18.08.2021
|Дата оплаты процентов
|23.02.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|52.85
|49.20
|Номинальный уровень доходности. %
|10.57
|9.84
|Срок обращения (дней)
|609
|966
|Дата погашения
|23.02.2022
|15.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 518 025 000
|146 098 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 063 025 000
|123 598 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 769 390 000
|1 272 161 000
|Количество поданных заявок. шт
|17
|5
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|11
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.70
|10.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.25
|10.45
|Установленная доходность. %
|10.50
|10.60
|Средневзвешенная доходность. %
|10.39
|10.47
|Поступление в бюджет
|1 102 284 223.75
|126 001 093.20
Данные: Минфин Украины