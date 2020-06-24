НБУ утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил дополнительные документы для внедрения процентного свопа с банками, в том числе единую модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт, сообщается на сайте центробанка во вторник.

Согласно сообщению, единая модель оценки процентного свопа на индекс овернайт будет использоваться для определения справедливой стоимости операций своп процентной ставки, которые будут осуществляться Нацбанком на межбанковском рынке.

Отмечается, что на своп индекса овернайт будут распространяться все нормы, определенные для простого свопа процентной ставки.

Кроме того, регулятор дополнительно утвердил размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом, который формируется на случай быстрого неблагоприятного изменения кривой спот-ставкой, а также размер корректирующих коэффициентов по активам (имуществу), формирующим гарантийный фонд.

Центробанк уточнил, что гарантийный фонд формируется из ОВГЗ, национальной и иностранной валюты. Вместе с тем он утвердил, что корректирующие коэффициенты для государственных облигаций и иностранной валюты будут установлены в том же размере, что и корректирующие коэффициенты для залога по кредитам рефинансирования, при этом нацвалюта будет включаться в гарантийный фонд без корректировки стоимости.

НБУ отметил, что дата первого аукциона будет объявлена в июне.

Согласно сообщению, изменения к порядку оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов приняты решением правления Нацбанка № 415-рш от 19 июня 2020 года.

В свою очередь, размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом и корректирующие коэффициенты по активам (имуществу), формирующим гарантийный фонд, утверждены решением правления НБУ № 417-рш от 22 июня 2020 года.

Оба постановления были опубликованы на сайте центробанка в день утверждения и вступили в силу с момента публикации.

Как сообщалось, в июне правление НБУ утвердило положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

