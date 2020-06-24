Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 02:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Glassnode: Ethereum все меньше используется как платежное средство
13:28 23.06.2020 |
По наблюдениям аналитиков Glassnode, вторая по капитализации криптовалюта все меньше используется в качестве платежного средства.
На графике ниже видна непрерывно падающая динамика платежей непосредственно в ETH в общем объеме транзакций.
В мае 2020 года на такие транзакции приходилась примерно треть (34,2%) ончейн-активности в сети Ethereum. Доля уплачиваемых за их обработку комиссий составила 10,7%.
На следующем графике виден резкий рост комиссий за транзакции с USDT и другими стейблкоинами с начала 2019 года.
Значительные средства в Ethereum «съедают» смарт-контракты и операции с токенами стандарта ERC-20.
На стейблкоин Ethereum-USDT приходится 20% транзакционных комиссий. На обеспечение работы смарт-контрактов уходит 52,4% от общей суммы комиссий.
Главный потребитель ресурсов Ethereum - Понци-схема наподобие пресловутой «МММ». По данным ETH Gas Station, за последние 30 дней участники этой пирамиды заплатили 3,49 тысяч ETH в виде комиссий ($0,784 млн).
Помимо МММ, значительная активность происходит в DeFi-секторе, в частности, в проектах Kyber, IDEX, OASIS DEX, 1inch Exchange, dYdX, Nest Protocol. Также немало комиссий потребляют Ethereum-игры Forsage.io, Million.money, Easy Club, Dice2Win.
Среди стейблкоинов больше всего комиссий уходит на транзакции с USDT от Tether. В августе этот актив обошел Ethereum по объему переданных ончейн средств.
Общий объем ончейн-платежей в стейблкоинах превышает показатель Ethereum в пять раз.
Напомним, объем платежей при помощи стейблкоина Tether за прошлый год составил $212 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение
|Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
|Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт
|Депозитные ставки для физлиц 23.06.20
|Евро 23 июня торгуется у недельного максимума к доллару на статистике из еврозоны
|Glassnode: Ethereum все меньше используется как платежное средство
|Справочный курс гривны 23 июня повышен на 5,65 коп до 26,6165 грн/$1
|Рынок потребкредитования может не восстановиться до конца года
Это интересно
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E