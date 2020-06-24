Glassnode: Ethereum все меньше используется как платежное средство

По наблюдениям аналитиков Glassnode, вторая по капитализации криптовалюта все меньше используется в качестве платежного средства.

На графике ниже видна непрерывно падающая динамика платежей непосредственно в ETH в общем объеме транзакций.

В мае 2020 года на такие транзакции приходилась примерно треть (34,2%) ончейн-активности в сети Ethereum. Доля уплачиваемых за их обработку комиссий составила 10,7%.

На следующем графике виден резкий рост комиссий за транзакции с USDT и другими стейблкоинами с начала 2019 года.

Значительные средства в Ethereum «съедают» смарт-контракты и операции с токенами стандарта ERC-20.

На стейблкоин Ethereum-USDT приходится 20% транзакционных комиссий. На обеспечение работы смарт-контрактов уходит 52,4% от общей суммы комиссий.

Главный потребитель ресурсов Ethereum - Понци-схема наподобие пресловутой «МММ». По данным ETH Gas Station, за последние 30 дней участники этой пирамиды заплатили 3,49 тысяч ETH в виде комиссий ($0,784 млн).

Рейтинг крупнейших потребителей Ethereum-комиссий. С января по май 2020 года пользователи MMM заплатили комиссии почти на 6000 ETH.

Помимо МММ, значительная активность происходит в DeFi-секторе, в частности, в проектах Kyber, IDEX, OASIS DEX, 1inch Exchange, dYdX, Nest Protocol. Также немало комиссий потребляют Ethereum-игры Forsage.io, Million.money, Easy Club, Dice2Win.

Среди стейблкоинов больше всего комиссий уходит на транзакции с USDT от Tether. В августе этот актив обошел Ethereum по объему переданных ончейн средств.

Общий объем ончейн-платежей в стейблкоинах превышает показатель Ethereum в пять раз.

Напомним, объем платежей при помощи стейблкоина Tether за прошлый год составил $212 млрд.