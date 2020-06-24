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Справочный курс гривны 23 июня повышен на 5,65 коп до 26,6165 грн/$1
12:36 23.06.2020 |
Национальный банк 23 июня высил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.65 коп. до 26.3165 UAH/USD.
|Показатель
|22.06.20
|23.06.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6730
|26.6165
|0.212
Данные: НБУ
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