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Рынок потребкредитования может не восстановиться до конца года
12:25 23.06.2020 |
Экономическая неопределенность приведет к падению рынка потребкредитования, поскольку потенциальных заемщиков становится меньше, а банки еще жестче отбирают своих клиентов.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Количество клиентов, которые обратятся за кредитами, может снизиться на 30% год к году. Но на эти 30% надо наложить общую динамику рынка, а мы ведь на протяжении нескольких лет наблюдали увеличение спроса больше чем на 20%», - рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Глава правления Идея Банка Михаил Власенко считает, что рынок выйдет на докризисный период в конце III квартала.
«Мы считали снижение объема продаж по году на 15%. Мы видим, что 10-15% хороших клиентов в кросс-кредитовании отказываются от кредитов. Это самая сознательная часть, которая умеет считать, умеет сопоставлять свои доходы с затратами, осознанно подходит к кредитованию», - рассказал Михаил Власенко.
Андрей Прусов не исключает, что в целом по рынку заявки на кредиты сохранятся на уровне прошлого года, «но результаты каждого банка будут зависеть от их решений».
«Найдутся банки, которые покажут лучшие результаты и по прибыли, и по клиентам. И найдутся те, кто будет находиться в состоянии оптимизации, сокращать доходы и расходы», - сказал он.
Банкир надеется, что его банк увеличит портфель потребкредитов на 20%.
«В этом году мы не рассчитывали на особые всплески, но если ситуация будет улучшаться, то сработает отложенный спрос», - спрогнозировал Михаил Власенко.
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