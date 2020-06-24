Рынок потребкредитования может не восстановиться до конца года

Экономическая неопределенность приведет к падению рынка потребкредитования, поскольку потенциальных заемщиков становится меньше, а банки еще жестче отбирают своих клиентов.

Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».

«Количество клиентов, которые обратятся за кредитами, может снизиться на 30% год к году. Но на эти 30% надо наложить общую динамику рынка, а мы ведь на протяжении нескольких лет наблюдали увеличение спроса больше чем на 20%», - рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Глава правления Идея Банка Михаил Власенко считает, что рынок выйдет на докризисный период в конце III квартала.

«Мы считали снижение объема продаж по году на 15%. Мы видим, что 10-15% хороших клиентов в кросс-кредитовании отказываются от кредитов. Это самая сознательная часть, которая умеет считать, умеет сопоставлять свои доходы с затратами, осознанно подходит к кредитованию», - рассказал Михаил Власенко.





Андрей Прусов не исключает, что в целом по рынку заявки на кредиты сохранятся на уровне прошлого года, «но результаты каждого банка будут зависеть от их решений».

«Найдутся банки, которые покажут лучшие результаты и по прибыли, и по клиентам. И найдутся те, кто будет находиться в состоянии оптимизации, сокращать доходы и расходы», - сказал он.

Банкир надеется, что его банк увеличит портфель потребкредитов на 20%.

«В этом году мы не рассчитывали на особые всплески, но если ситуация будет улучшаться, то сработает отложенный спрос», - спрогнозировал Михаил Власенко.